Талибы объявили о заинтересованности в отношениях с Россией и Ираном

Глава Высшего совета спасения Афганистана Мохаммад Акбар Ага заявил, что радикальное движение «Талибан»* заинтересовано в налаживании взаимоотношений с Россией, Ираном и Пакистаном.

«Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и России», — цитирует ТАСС его слова.

Глава Высшего совета спасения Афганистана отметил, что Иран и Пакистан также являются государствами, в налаживании взаимоотношений с которыми заинтересован «Талибан».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия надеется, что талибы будут взаимодействовать с зарубежными странами в рамках цивилизованных отношений.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.