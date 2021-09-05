Талибы объявили о заинтересованности в отношениях с Россией и Ираном
- Reuters
«Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и России», — цитирует ТАСС его слова.
Глава Высшего совета спасения Афганистана отметил, что Иран и Пакистан также являются государствами, в налаживании взаимоотношений с которыми заинтересован «Талибан».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия надеется, что талибы будут взаимодействовать с зарубежными странами в рамках цивилизованных отношений.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.