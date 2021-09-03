Путин: Россия не заинтересована в распаде Афганистана

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в распаде Афганистана, и надеется, что захватившие власть члены радикального движения «Талибан»* будут взаимодействовать с зарубежными странами в рамках цивилизованных отношений.

«Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдёт, вот тогда не с кем будет разговаривать», — заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин отметил, что чем быстрее талибы войдут «в семью цивилизованных народов», тем легче зарубежным странам будет с ними взаимодействовать.

«(Будет проще. — RT) общаться, и как-то влиять, и задавать какие-то вопросы, если не требовать, то ставить вопросы о том, что в рамках цивилизованных отношений должны соблюдаться цивилизованные правила», — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин назвал катастрофой ситуацию, которая произошла в Афганистане после вывода оттуда войск США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.