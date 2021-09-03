Путин назвал катастрофой сложившуюся в Афганистане ситуацию

Президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, которая произошла в Афганистане после вывода оттуда войск США.

«Вы знаете, это, конечно, удобный случай, чтобы оттоптаться на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике. Действительно, это катастрофа, это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков», — сказал российский лидер во время пленарного заседания ВЭФ-2021.

Он напомнил, что американцы — «люди очень прагматичные», при этом истратившие на кампанию в Афганистане свыше $1,5 трлн.

«А результат какой? Нулевой», — отметил президент.

Если посмотреть на число людей, которые оказались «брошены в Афганистане» после того, как работали на коллективный Запад, то это и гуманитарная катастрофа, подчеркнул Путин.

«В этом смысле, надеюсь, придёт осознание того, что действовать с прежних позиций, а прежние позиции заключались в том, чтобы «цивилизовывать» другие народы, привносить туда элементы цивилизации по образцу и подобию тех, кто это делает, что это — ошибочная политика», — сказал он.

Ранее Владимир Путин рассказал, что российская сторона извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане.