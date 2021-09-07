Ополченцы в Панджшере заявили о столкновениях с талибами

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Представитель Фронта сопротивления Афганистана заявил о продолжающихся столкновениях с талибами* в провинции Панджшер.
Ополченцы в Панджшере заявили о столкновениях с талибами
  • Reuters

«Соотечественники, львы и орлы Гиндукуш в (районе. — RT) Андараб и Панджшерe сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе», — написал представитель афганских ополченцев Али Назари в своём аккаунте в Twitter.

В «Талибане» ранее сообщили о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, отца лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда — младшего.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд призвал всех афганцев противостоять захватчикам.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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