Ополченцы в Панджшере заявили о столкновениях с талибами

Представитель Фронта сопротивления Афганистана заявил о продолжающихся столкновениях с талибами* в провинции Панджшер.

«Соотечественники, львы и орлы Гиндукуш в (районе. — RT) Андараб и Панджшерe сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе», — написал представитель афганских ополченцев Али Назари в своём аккаунте в Twitter.

В «Талибане» ранее сообщили о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, отца лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда — младшего.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд призвал всех афганцев противостоять захватчикам.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.