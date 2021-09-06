Фронт национального сопротивления Афганистана призвал к борьбе с талибами

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Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд призвал всех афганцев противостоять талибам*.
Фронт национального сопротивления Афганистана призвал к борьбе с талибами
  • Reuters

«Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестёр во всех концах страны противостоять угнетателям», — сказано в аудиообращении Масуда, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам лидера фронта сопротивления, «вчерашняя атака боевиков дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил».

Ранее силы сопротивления заявили, что бои с талибами* в Панджшере продолжатся.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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