Фронт национального сопротивления Афганистана призвал к борьбе с талибами

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд призвал всех афганцев противостоять талибам*.

«Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестёр во всех концах страны противостоять угнетателям», — сказано в аудиообращении Масуда, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам лидера фронта сопротивления, «вчерашняя атака боевиков дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил».

Ранее силы сопротивления заявили, что бои с талибами* в Панджшере продолжатся.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.