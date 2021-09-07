Эксперты МАГАТЭ проинспектируют 8 сентября аварийную АЭС «Фукусима-1»

Группа находящихся в Японии специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 8 сентября проинспектирует аварийную АЭС «Фукусима-1», заявил глава Министерства кономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.

«Специалисты МАГАТЭ 8 сентября приедут на АЭС «Фукусима-1», где в том числе осмотрят оборудование ALPS (система очистки радиоактивной воды. — RT)», — приводит ТАСС слова министра.

Глава ведомства высоко оценил визит экспертов в Японию и отметил, что в министерстве хотели бы оказать поддержку в полной мере.

«Это (визит. — RT) очень эффективно для повышения прозрачности и доверия к усилиям Японии», — добавил Кадзияма.

Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.

Позднее сообщалось, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролирует операцию по сбросу в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии.

При этом в оргкомитете летних Олимпийских игр в Токио в июле отметили, что уровень радиации в префектуре Фукусима, где проходят соревнования по софтболу, не отличается от показателей основных городов мира.