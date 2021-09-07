В Японии намерены продолжить консультации с Россией по Курилам

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что в стране намерены продолжать консультации с Россией в отношении организации совместной деятельности на Южных Курилах в рамках мирного договора.

«Мы условились, что совместная экономическая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих стран. Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме. Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», — приводит ТАСС слова министра.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о создании на Курильских островах беспрецедентного налогового режима для бизнеса. Предпринимателей на Курилах планируется на десять лет освободить от уплаты основных налогов. Также для них будут установлены пониженные страховые взносы в размере 7,6%.

В понедельник, 6 сентября, генсекретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что особый налоговый режим на Курильских островах противоречит позиции Японии по данным территориям.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.