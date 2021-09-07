Захарова рассказала о методах, с помощью которых Запад вербует россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» рассказала, как западные спецслужбы вербуют россиян.

Дипломат напомнила, что работа российских граждан в посольстве США была связана с возможностью получения ими вида на жительства в Америке или гражданства.

«То есть как интересно получается. С одной стороны, они их нанимали. С другой стороны... как правило, их работа и возможность получения контракта, в частности в посольстве США, непосредственно была связана с возможностью получения либо вида на жительство, либо гражданства. Такой небольшой интересный нюанс», — приводит ТАСС слова Захаровой.

По её словам, у России и западных стран дипперсонал формируется разными способами: Москва направляет своих сотрудников за рубеж, в то время как зарубежные партнёры нанимают персонал в свои посольства граждан из стран пребывания.

«В нашей стране нанимали российских граждан. Суть в этом», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Она отметила, что таким образом происходила «конвертация российского гражданина в гражданина их страны».

«Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и всё. Такая весёлая карусель», — пояснила Захарова.

В апреле российский дипломат заявила, что приём США россиян на работу в американское посольство — это элемент вербовки.