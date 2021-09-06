Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС

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Президент России Владимир Путин 9 сентября по видеосвязи примет участие в XIII саммите БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС
  • РИА Новости

«9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдёт в режиме видеоконференции под индийским председательством», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, запланировано обсуждение борьбы с пандемией и ситуации в Афганистане. Договорённости будут отражены в итоговой декларации.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях.

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