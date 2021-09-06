В МИД Германии осудили приговор Знаку и Колесниковой

Власти Германии осудили приговоры членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

«Мы приняли к сведению сегодняшние приговоры Колесниковой и Знаку. Они (приговоры) являются для нас олицетворением неуважительных действий, репрессий и запугивания белорусского режима оппозиционных политиков и гражданского общества», — приводит ТАСС слова представительницы немецкого внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

Она отметила, что «правительство ФРГ осуждает необоснованные приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку и использование органов правосудия в качестве инструмента политического преследования в Белоруссии».

Ранее Знака и Колесникову приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно. Согласно данным белорусской прокуратуры, они вместе с иными лицами они вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

Защита Знака и Колесниковой назвала приговор оппозиционерам незаконным.