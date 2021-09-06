Защита Знака и Колесниковой назвала приговор оппозиционерам незаконным
- РИА Новости
«Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердились ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил защитник, приговор будет обжалован в Верховном суде.
Ранее Знака и Колесникову приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно.
Согласно данным прокуратуры, не позднее 16 июля 2020 года вместе с иными лицами они вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём.