Защита Знака и Колесниковой назвала приговор оппозиционерам незаконным

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Представители защиты членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и Марии Колесниковой считают приговор в отношении своих подзащитных незаконным. Об этом заявил адвокат Евгений Пыльченко.
Защита Знака и Колесниковой назвала приговор оппозиционерам незаконным
  • РИА Новости

«Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердились ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил защитник, приговор будет обжалован в Верховном суде.

Ранее Знака и Колесникову приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы соответственно.

Согласно данным прокуратуры, не позднее 16 июля 2020 года вместе с иными лицами они вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

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