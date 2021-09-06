Libya Observer: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и улетел в Турцию

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию, сообщает издание The Libya Observer.

Breaking News: Sa’adi Gaddafi was released from his prison in #Tripoli and departed #Libya to #Turkey immediately pic.twitter.com/dBSaQq0wZO — The Libya Observer (@Lyobserver) September 5, 2021

Ранее двоюродный брат бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, политический представитель ливийского фронта национальной борьбы Каддаф ад-Дам, рассказал в интервью RT о ситуации в Ливии.

По его словам, нынешняя сложная ситуация в государстве связана с вмешательством иностранных государств. Он добавил, что ливийцы кусают себе локти, сожалея о том, что случилось в стране в 2011 году. Он также добавил, что жители Ливии несчастливы из-за того, к чему пришла страна и народ.