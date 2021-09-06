Libya Observer: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и улетел в Турцию

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Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию, сообщает издание The Libya Observer.
Libya Observer: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и улетел в Турцию
  • Reuters

Ранее двоюродный брат бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, политический представитель ливийского фронта национальной борьбы Каддаф ад-Дам, рассказал в интервью RT о ситуации в Ливии.

По его словам, нынешняя сложная ситуация в государстве связана с вмешательством иностранных государств. Он добавил, что ливийцы кусают себе локти, сожалея о том, что случилось в стране в 2011 году. Он также добавил, что жители Ливии несчастливы из-за того, к чему пришла страна и народ.

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