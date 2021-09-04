Двоюродный брат Каддафи рассказал об отсутствии внутреннего конфликта в Ливии

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Двоюродный брат бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, политический представитель ливийского фронта национальной борьбы Каддаф Ад-Дам в интервью с RT заявил об отсутствии внутреннего конфликта в Ливии.
Двоюродный брат Каддафи рассказал об отсутствии внутреннего конфликта в Ливии
  • © LEON NEAL
  • AFP

По его словам, нынешняя сложная ситуация в Ливии связана с вмешательством иностранных государств.

«Нет и не будет никакого внутреннего конфликта, если они уберут свои руки от нас после того, как вмешались в ливийские дела в 2011 году. Нет никаких противоречий между самими ливийцами — мы все жертвы, и страдаем от того, что видим. Теперь уже всё стало понятно по поводу того, что произошло со страной», — заявил он.

По его словам, ливийцы «кусают себе локти», сожалея о том, что случилось в стране в 2011 году. Он также добавил, что жители Ливии несчастливы из-за того, к чему пришла страна и народ.

«Необходимо, чтобы страна вышла из этого этапа. Но мы никогда не выйдем из этого, если не будем действовать вместе, рука об руку, если не отвергнем иностранное вмешательство и иностранные алчные устремления относительно Ливии как богатой страны, имеющей природные богатства и важное стратегическое положение», — отметил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров завил, что вРоссии поддерживают позицию о необходимости вывода с территории Ливии всех без исключения иностранных военных

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