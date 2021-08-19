Лавров: Россия поддерживает вывод всех иностранных военных из Ливии

В России поддерживают позицию о необходимости вывода с территории Ливии всех без исключения иностранных военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Наджлой Манкуш.

«Мы подтвердили поддержку со стороны Российской Федерации тех решений, которые принимаются в рамках совместного военного комитета 5+5, включая решение, принятое на его заседании пять дней назад, в том числе и по вопросу о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров назвал визит своей ливийской коллеги свидетельством намерений властей североафриканского государства выстраивать с Россией приоритетные отношения.