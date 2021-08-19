Лавров прокомментировал визит главы МИД Ливии в Россию

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Наджлой Мангуш в Москве, заявил, что её визит говорит о намерении властей Ливии выстроить с Россией приоритетные отношения.
Лавров прокомментировал визит главы МИД Ливии в Россию
  • Reuters

«Признательны, что вы приняли наше предложение осуществить полноценный визит в Россию. Усматриваем в этом намерение ливийского руководства выстраивать с Россией приоритетные отношения. Отношения, которые опираются на традиции дружбы и сотрудничества», — приводит ТАСС слова министра иностранных дел России.

Он отметил, что переговоры проходят в важный для народа Ливии момент, когда решается судьба североафриканского государства. По словам Лаврова, благодаря усилиям ливийцев и поддержке международного сообщества удалось сформировать параметры и критерии продвижения к окончательному урегулированию кризиса в стране через национальное применение.

«Для России как активной участницы этих международных усилий очень важно услышать ваши оценки происходящего и ваши пожелания относительно того, как международное сообщество может продолжать эффективно способствовать реализации тех договорённостей, которые были достигнуты прошлой осенью в Женеве», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

В феврале Совбез ООН призвал новую временную власть Ливии сформировать правительство и провести необходимую подготовку к общенациональным выборам в стране, запланированным на декабрь.

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