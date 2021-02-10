Совбез ООН призвал подготовить в Ливии выборы в декабре

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал новую временную власть Ливии сформировать правительство и провести необходимую подготовку к общенациональным выборам в стране, запланированным на декабрь 2021 года.

«Совет Безопасности призвал сегодня новоизбранный временный орган исполнительной власти Ливии в срочном порядке приступить к формированию нового инклюзивного правительства и провести необходимую подготовительную работу к президентским и парламентским выборам в конце текущего года», — приводит ТАСС заявление председателя Совета Безопасности ООН.

Совбез ООН также приветствовал достигнутую по итогам прошедшего с 1 по 5 февраля в Швейцарии Форума ливийского политического диалога договоренность о формировании нового единого исполнительного органа в стране.

Ранее Совет Безопасности ООН одобрил создание контролирующего перемирие механизма в рамках Миссии ООН по поддержке в Ливии.