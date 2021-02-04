Совбез ООН одобрил миссию для наблюдения за перемирием в Ливии

Совет Безопасности ООН одобрил создание контролирующего перемирие механизма в рамках Миссии ООН по поддержке в Ливии.

«Изучив вашу рекомендацию об изменении мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии, члены Совета Безопасности просят оперативно развернуть передовую группу в Ливии (если позволят условия безопасности и ситуация с COVID-19), как вы предлагаете в своем докладе», — говорится в письме председателя СБ Генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Страны СБ в документе также просят «не позднее истечения 45 дней» проинформировать их о работе передовой группы по подготовке к запуску мониторингового механизма.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве с зампредседателя правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом допустил, что российские компании могут возобновить работу в этой стране после стабилизации обстановки.