Совбез ООН одобрил миссию для наблюдения за перемирием в Ливии

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Совет Безопасности ООН одобрил создание контролирующего перемирие механизма в рамках Миссии ООН по поддержке в Ливии.
Совбез ООН одобрил миссию для наблюдения за перемирием в Ливии
  • Reuters

«Изучив вашу рекомендацию об изменении мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии, члены Совета Безопасности просят оперативно развернуть передовую группу в Ливии (если позволят условия безопасности и ситуация с COVID-19), как вы предлагаете в своем докладе», — говорится в письме председателя СБ Генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Страны СБ в документе также просят «не позднее истечения 45 дней» проинформировать их о работе передовой группы по подготовке к запуску мониторингового механизма.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве с зампредседателя правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом допустил, что российские компании могут возобновить работу в этой стране после стабилизации обстановки.

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