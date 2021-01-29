Лавров допустил скорое возобновление работы компаний из России в Ливии
- РИА Новости
«При обсуждении перспектив развития двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей Сергей Лавров подтвердил готовность российских компаний возобновить свою деятельность в Ливии по мере нормализации в этой стране военно-политической обстановки», — говорится в сообщении МИД России.
В ходе переговоров было с удовлетворением констатировано, что сохраняющийся на протяжении шести месяцев режим прекращения огня в Ливии создаёт благоприятные условия для продвижения межливийского политического процесса.
«При этом была подтверждена необходимость дальнейшей конструктивной работы по формированию единых органов власти на переходный период в рамках форума ливийского политического диалога на консенсусной основе», — добавили в российском ведомстве.
В конце декабря Лавров обсудил в Москве ситуацию в ближневосточной республике с министром иностранных дел ПНС Ливии Мухаммедом Сиялой.