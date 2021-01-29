Лавров допустил скорое возобновление работы компаний из России в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Москве с зампредседателя правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом допустил, что российские компании могут возобновить работу в этой стране после стабилизации обстановки.

«При обсуждении перспектив развития двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей Сергей Лавров подтвердил готовность российских компаний возобновить свою деятельность в Ливии по мере нормализации в этой стране военно-политической обстановки», — говорится в сообщении МИД России.

В ходе переговоров было с удовлетворением констатировано, что сохраняющийся на протяжении шести месяцев режим прекращения огня в Ливии создаёт благоприятные условия для продвижения межливийского политического процесса.

«При этом была подтверждена необходимость дальнейшей конструктивной работы по формированию единых органов власти на переходный период в рамках форума ливийского политического диалога на консенсусной основе», — добавили в российском ведомстве.

В конце декабря Лавров обсудил в Москве ситуацию в ближневосточной республике с министром иностранных дел ПНС Ливии Мухаммедом Сиялой.