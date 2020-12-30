Вице-премьер ПНС Ливии прокомментировал проводимый ООН межливийский диалог

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Вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг прокомментировал проводимый под патронажем ООН Форум ливийского политического диалога.
Вице-премьер ПНС Ливии прокомментировал проводимый ООН межливийский диалог
  • Reuters

«Мы сегодня говорим о политических соглашениях между сторонами, которые недавно воевали друг с другом. И это в какой-то степени успех политического диалога, и я считаю, что ООН преуспела в том, чтобы усадить ливийцев за стол переговоров», — цитирует Майтыга РИА Новости.

Он назвал важным достижением договорённость о проведении в стране всеобщих выборов, которые должны состояться 24 декабря 2021 года.

«Что же касается соглашения по исполнительной власти, думаю, что мы нуждаемся в некотором времени, пока не достигнем договорённостей между ливийскими сторонами», — добавил Майтыг.

Ранее сообщалось, что парламент Турции одобрил запрос о продлении пребывания турецких вооружённых сил в Ливии.

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