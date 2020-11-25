Депутаты России и Ливии обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

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Депутаты России и Ливии обсудили ситуацию в североафриканской стране, а также вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества.
Депутаты России и Ливии обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
  • Председатель палаты депутатов государства Ливия Акила Салех / © duma.gov.ru

«У наших стран имеется богатый исторический опыт разнопланового взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда рассматривали Ливию как одного из основных наших партнёров в Северной Африке», — заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Он выразил надежду, что внутриполитическая ситуация в Ливии позволит развивать двусторонние парламентские отношения более активно.

Со своей стороны, спикер палаты представителей Ливии Акила Салех высоко оценил поддержку России в борьбе с терроризмом и в продолжении диалога.

«Мы будем стремиться использовать опыт, потенциал и возможности Российской Федерации для обеспечения развития, которое изменило бы жизнь ливийцев к лучшему, в интересах наших стран и народов. Мы сохраняем верность тем, кто не отвернулся», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Салехом констатировал, что, несмотря на ряд трудностей, перезапуск политического процесса в Ливии продолжает набирать обороты.

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