Талибы гарантировали безопасность сотрудникам ООН

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик опубликовал заявление, в котором представители радикального движения «Талибан»* гарантировали обеспечение безопасности гуманитарного персонала и предоставление доступа к помощи.

«Власти (Афганистана. — RT) заверили в том, что безопасность и защита гуманитарного персонала, а также доступ к помощи для нуждающихся людей будут гарантированы», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.

Как сообщили в ООН, для продолжения спасательной гуманитарной операции необходимо скорейшее увеличение её финансирования.

31 августа Дюжаррик рассказал о гуманитарных операциях всемирной организации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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