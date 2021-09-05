Талибы гарантировали безопасность сотрудникам ООН
«Власти (Афганистана. — RT) заверили в том, что безопасность и защита гуманитарного персонала, а также доступ к помощи для нуждающихся людей будут гарантированы», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.
Как сообщили в ООН, для продолжения спасательной гуманитарной операции необходимо скорейшее увеличение её финансирования.
31 августа Дюжаррик рассказал о гуманитарных операциях всемирной организации в Афганистане.
Ранее сообщалось, что ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.