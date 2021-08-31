В ООН рассказали о гуманитарных операциях в Афганистане
Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о гуманитарных операциях всемирной организации в Афганистане.
- © Ludovic MARIN / AFP
«Мы продолжаем поддерживать гуманитарные операции во многих районах страны», — цитирует его ТАСС.
Ранее Дюжаррик заявил, что организация в данный момент не рассматривает идею размещения миротворцев в Кабуле.
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