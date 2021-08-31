В ООН рассказали о гуманитарных операциях в Афганистане

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о гуманитарных операциях всемирной организации в Афганистане.

«Мы продолжаем поддерживать гуманитарные операции во многих районах страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Дюжаррик заявил, что организация в данный момент не рассматривает идею размещения миротворцев в Кабуле.