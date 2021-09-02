ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение в Афганистане

Короткая ссылка
ООН возобновляет авиасообщение с Афганистаном для гуманитарной помощи после перехода страны под контроль «Талибана»*.
ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение в Афганистане
  • Reuters

«ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение, оператором которого является ВПП, чтобы позволить 160 гуманитарным организациям продолжать свою деятельность по спасению жизней в афганских провинциях», — приводит ТАСС слова официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что в настоящее время пассажирское авиасообщение связывает пакистанскую столицу Исламабад с афганскими городами Мазари-Шариф и Кандагар.

Также Дюжаррик заявил, что продолжающиеся в ущелье Панджшер бои ведут к ухудшению тяжёлой гуманитарной ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить