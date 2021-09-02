ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение в Афганистане

ООН возобновляет авиасообщение с Афганистаном для гуманитарной помощи после перехода страны под контроль «Талибана»*.

«ООН возобновляет гуманитарное авиасообщение, оператором которого является ВПП, чтобы позволить 160 гуманитарным организациям продолжать свою деятельность по спасению жизней в афганских провинциях», — приводит ТАСС слова официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что в настоящее время пассажирское авиасообщение связывает пакистанскую столицу Исламабад с афганскими городами Мазари-Шариф и Кандагар.

Также Дюжаррик заявил, что продолжающиеся в ущелье Панджшер бои ведут к ухудшению тяжёлой гуманитарной ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.