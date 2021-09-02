ООН: бои в Панджшере ухудшают гуманитарную ситуацию в Афганистане

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что продолжающиеся в ущелье Панджшер бои ведут к ухудшению тяжёлой гуманитарной ситуации в Афганистане.

«Продолжение боёв вызывает у нас глубокую обеспокоенность, поскольку они ухудшают гуманитарную ситуацию, которая и так очень тяжела. Ухудшается ситуация с доступом к нуждающимся в помощи», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что ООН призывает стороны не трогать мирных жителей, а также гражданскую инфраструктуру.

Ранее спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что стороны вооружённых столкновений в афганской провинции Панджшер должны прекратить бои и соблюдать гуманитарное право.