Представитель ООН провёл переговоры с талибами в Афганистане

Замгенерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс провёл встречу с главой политического офиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром.

«Сегодня Барадар и его делегация встретились с Гриффитсом и его представителями», — написал в своём Twitter-аккаунте представитель талибов* Мухаммед Наим.

По итогам встречи в ООН пообещали продолжать сотрудничество и оказывать помощь Афганистану.

2 сентября ООН возобновило гуманитарное авиасообщение в Афганистане.

Ранее в организации выразили надежду на формирование в Афганистане инклюзивного правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.