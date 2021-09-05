Представитель ООН провёл переговоры с талибами в Афганистане

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Замгенерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс провёл встречу с главой политического офиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром.
Представитель ООН провёл переговоры с талибами в Афганистане
  • Reuters

«Сегодня Барадар и его делегация встретились с Гриффитсом и его представителями», — написал в своём Twitter-аккаунте представитель талибов* Мухаммед Наим.

По итогам встречи в ООН пообещали продолжать сотрудничество и оказывать помощь Афганистану.

2 сентября ООН возобновило гуманитарное авиасообщение в Афганистане.

Ранее в организации выразили надежду на формирование в Афганистане инклюзивного правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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