Представитель ООН провёл переговоры с талибами в Афганистане
- Reuters
«Сегодня Барадар и его делегация встретились с Гриффитсом и его представителями», — написал в своём Twitter-аккаунте представитель талибов* Мухаммед Наим.
По итогам встречи в ООН пообещали продолжать сотрудничество и оказывать помощь Афганистану.
2 сентября ООН возобновило гуманитарное авиасообщение в Афганистане.
Ранее в организации выразили надежду на формирование в Афганистане инклюзивного правительства.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.