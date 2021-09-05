Захарова высказалась об идее встречи G7 с участием России и КНР по ситуации в Афганистане

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу предложения об организации встречи G7 с участием России и КНР по ситуации в Афганистане.
Захарова высказалась об идее встречи G7 с участием России и КНР по ситуации в Афганистане
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Как она заявила Интерфаксу, у Москвы нет чёткого понимания относительно данных переговоров.

«Партнёры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семёрке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семёрки. Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семёрки по России и то неучастию, то участию в формате», — сказала она.

Как отметила Захарова, данная ситуация демонстрирует «отсутствие у партнёров чёткого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира».

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что для обсуждения ситуации в Афганистане G7 на следующей неделе проведёт переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На данных переговорах, по его словам, также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран.

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