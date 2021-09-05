В Пентагоне не исключают возрождение ячеек «Аль-Каиды» в Афганистане

Террористические организации могут использовать беспорядки в Афганистане ради собственной выгоды после вывода американского военного контингента из страны, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Fox News.

«Я думаю, что существует очень высокая вероятность разрастания гражданской войны. Это приведёт к условиям, которые фактически будут способствовать возрождению «Аль-Каиды»* или расширению ИГ** и других террористических организаций в регионе», — сказал Милли.

По мнению американского военачальника, это может произойти в ближайшие два года. Он отметил, что в США будут пристально следить за развитием ситуации в Афганистане.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинке ранее заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на инклюзивность нового правительства в Афганистане. При этом представитель радикального движения «Талибан»*** уже говорил об отсутствии намерений формировать коалиционное правительство в республике — по его словам, талибы согласны только на «полную власть» и не намерены включать в состав временного правительства какие-то другие политические силы.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.