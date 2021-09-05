В Пентагоне не исключают возрождение ячеек «Аль-Каиды» в Афганистане
Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Fox News.
«Я думаю, что существует очень высокая вероятность разрастания гражданской войны. Это приведёт к условиям, которые фактически будут способствовать возрождению «Аль-Каиды»* или расширению ИГ** и других террористических организаций в регионе», — сказал Милли.
По мнению американского военачальника, это может произойти в ближайшие два года. Он отметил, что в США будут пристально следить за развитием ситуации в Афганистане.
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинке ранее заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на инклюзивность нового правительства в Афганистане. При этом представитель радикального движения «Талибан»*** уже говорил об отсутствии намерений формировать коалиционное правительство в республике — по его словам, талибы согласны только на «полную власть» и не намерены включать в состав временного правительства какие-то другие политические силы.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.