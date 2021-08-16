Талибы заявили, что не намерены формировать коалиционное правительство

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Представитель радикального движения «Талибан»* заявил об отсутствии намерений формировать коалиционное правительство в Афганистане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

«Мы воевали не для того, чтобы делиться властью с кем-либо», — приводит издание слова одного из высокопоставленных представителей движения.

Он отметил, что талибы согласны только на «полную власть» и не намерены включать в состав временного правительства какие-то другие политические силы.

Ранее стало известно о намерениях «Талибана» в скором времени объявить из президентского дворца в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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