В США рассчитывают на инклюзивность нового афганского правительства

В Вашингтоне рассчитывают, что в составе нового правительства Афганистана будут не только представители радикального движения «Талибан»*, но и люди, которые представляют другие интересы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы видели различные сообщения о формировании правительства (в Афганистане. — RT). Я не получал никаких окончательных данных относительно того, каким будет это правительство, кто в него войдёт, а кто не войдёт... есть ожидания, что любое правительство, которое сейчас сформируют, будет по-настоящему инклюзивным», — сказал он на пресс-конференции.

Блинкен выразил надежду, что среди представителей новой власти в Афганистане будут не только талибы*, но и люди, которые представляют другие группы и интересы.

«Важно, кто войдёт в правительство, но ещё важнее, какие действия оно предпринимает. И мы следим именно за этим», — подчеркнул госсекретарь США.

Он акцентировал внимание на том, что талибы должны выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению свободы передвижения граждан, прав женщин и меньшинств, а также недопущению использования республики в качестве плацдарма для террористов, действующих против США и союзников.

Представитель радикального движения «Талибан» ранее заявил об отсутствии намерений формировать коалиционное правительство в Афганистане. Он отметил, что талибы согласны только на «полную власть» и не намерены включать в состав временного правительства какие-то другие политические силы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.