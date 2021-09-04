СМИ рассказали подробности о личности совершившего теракт в Новой Зеландии

Радиостанция Radio New Zealand на своём портале назвала имя человека, совершившего теракт в супермаркете новозеландского Окленда, в результате чего пострадали семь человек.

По данным радиостанции, террориста звали Ахмед Атхилл Мохамед Шамсудин.

Уточняется, что он является 32-летним гражданином Шри-Ланки. По имеющимся данным, власти страны долгое время добивались аннулирования его статуса беженца.

В Новую Зеландию террорист приехал в октябре 2011 года по студенческой визе, а в декабре 2013 года получил статус беженца.

В 2016 году он получил официальное предупреждение за размещение экстремистского контента в сети, а в 2017 году был арестован в аэропорту Окленда, когда возникло подозрение, что он направлялся в Сирию.

Во время обыска полиция в его квартире нашла охотничий нож и фундаменталистские материалы. В итоге он признал себя виновным в распространении запрещённых материалов и в сентябре 2018 года был приговорён к надзору за это нарушение. В этом же году власти начали процедуру по аннулированию его статуса.

Позднее его арестовали за покупку ещё одного охотничьего ножа. Во время нового обыска у него нашли большое количество материалов, связанных с террористической группировкой «Исламское государство»*.

В мае 2021 года присяжные признали его виновным по двум пунктам, один из которых касался хранения материалов ИГ, пропагандирующих терроризм.

3 сентября стало известно, что в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей супермаркета пострадали шесть человек. Позднее число пострадавших возросло до семи.

Премьер Новой Зеландии назвала терактом нападение на посетителей супермаркета.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.