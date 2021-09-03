Премьер Новой Зеландии назвала терактом нападение на посетителей супермаркета

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала террористической атакой нападение на посетителей супермаркета в Окленде.

Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что нападавший был выходцем из Шри-Ланки. Он находился в поле зрения спецслужб с 2016 года.

«Он явно был сторонником идеологии ИГ*», — сказала Ардерн.

Ранее стало известно, что в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей супермаркета пострадали шесть человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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