Число пострадавших во время теракта в Новой Зеландии достигло семи

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что число пострадавших из-за теракта в супермаркете новозеландского Окленда возросло до семи.

Об этом сообщает The Guardian.

«Семь человек были ранены в результате террористического нападения», — цитирует издание слова премьер-министра.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей супермаркета пострадали шесть человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.

Позднее премьер Новой Зеландии назвала терактом нападение на посетителей супермаркета.

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