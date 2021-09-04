Число пострадавших во время теракта в Новой Зеландии достигло семи
Об этом сообщает The Guardian.
«Семь человек были ранены в результате террористического нападения», — цитирует издание слова премьер-министра.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Ранее стало известно, что в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей супермаркета пострадали шесть человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.
Позднее премьер Новой Зеландии назвала терактом нападение на посетителей супермаркета.