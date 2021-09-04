Число пострадавших во время теракта в Новой Зеландии достигло семи

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что число пострадавших из-за теракта в супермаркете новозеландского Окленда возросло до семи.

Об этом сообщает The Guardian.

«Семь человек были ранены в результате террористического нападения», — цитирует издание слова премьер-министра.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей супермаркета пострадали шесть человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.

Позднее премьер Новой Зеландии назвала терактом нападение на посетителей супермаркета.