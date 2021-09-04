Гутерреш примет участие в переговорах в Женеве по помощи Афганистану
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«Генеральный секретарь (Гутерреш. — RT) направится в Женеву, чтобы... созвать гуманитарную министерскую встречу... с целью удовлетворить растущие потребности страны (Афганистана. — RT)», — приводит ТАСС текст документа.
В нём также подчёркивается, что ООН остаётся солидарна с афганским народом.
Ранее стало известно, что ООН возобновляет авиасообщение с Афганистаном для гуманитарной помощи.
В ООН сообщали, что продолжающиеся в ущелье Панджшер бои ведут к ухудшению тяжёлой гуманитарной ситуации в Афганистане.