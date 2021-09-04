Гутерреш примет участие в переговорах в Женеве по помощи Афганистану

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что примет участие в министерской встрече касательно гуманитарной помощи Афганистану, которая намечена на 13 сентября.

«Генеральный секретарь (Гутерреш. — RT) направится в Женеву, чтобы... созвать гуманитарную министерскую встречу... с целью удовлетворить растущие потребности страны (Афганистана. — RT)», — приводит ТАСС текст документа.

В нём также подчёркивается, что ООН остаётся солидарна с афганским народом.

Ранее стало известно, что ООН возобновляет авиасообщение с Афганистаном для гуманитарной помощи.

В ООН сообщали, что продолжающиеся в ущелье Панджшер бои ведут к ухудшению тяжёлой гуманитарной ситуации в Афганистане.