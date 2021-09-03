Блинкен рассказал об оставшихся в Афганистане гражданах США

Власти США контактируют с американцами, которые остались в Афганистане — у них всё ещё есть возможность покинуть эту страну при желании, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы находимся в постоянном контакте с американцами, которые остаются в Афганистане и, возможно, всё ещё хотят уехать оттуда», — сказал он на пресс-конференции.

Глава Госдепа подчеркнул, что большинство оставшихся в Афганистане американцев обладают двойным гражданством и некоторые из них приняли решение не покидать республику.

«Афганистан (для них. — RT) — дом... там живут члены их большой семьи. Так что неудивительно, что решение о том, уезжать или не уезжать из того места, которое они считают своим домом, для них является крайне болезненным», — утверждает Блинкен.

По информации Bloomberg, администрация президента США и частные организации выплатят эвакуированным афганцам по $2275 в качестве финансовой помощи.

Ранее в Госдепе сообщили, что власти США не намерены взимать плату за эвакуационные рейсы из Афганистана.