США и Украина договорились о коммерческом сотрудничестве

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Первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Украины Алексей Любченко и министр торговли США Джина Раймондо подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве между странами.
США и Украина договорились о коммерческом сотрудничестве
  • Reuters

«Документ нацелен на реализацию взаимной заинтересованности двух стран в усилении коммерческих связей для укрепления благосостояния, безопасности и экономического роста на Украине и в США путём поощрения коммерческого участия американских компаний в украинской экономике и украинских компаний — в американской», — сообщается на официальном сайте офиса президента Украины.

Предполагается, что фокус внимания будет сосредоточен на взаимодействии между странами в сфере энергетики, обороны, в развитии инфраструктуры, в цифровой экономике, кибербезопасности и здравоохранении. Так, например, «Укроборонпром» подписал соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными предприятиями на общую сумму $2,5 млрд.

В четверг, 2 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Общий объём американской гуманитарной помощи Киеву с учётом этих средств составит $351 млн начиная с 2014 финансового года.

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