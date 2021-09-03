В Пентагоне заявили, что не сомневаются в правильности удара в Кабуле

В США не сомневаются, что внутри уничтоженного ударом беспилотника автомобиля в Кабуле находились террористы «Исламского государства»*, готовившие очередной теракт в аэропорту афганской столицы, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы располагали точной информацией от разведки о том, что в автомобиле находились люди, готовившие теракт в аэропорту. У нас нет каких-либо сомнений на этот счёт. Это была легитимная цель, связанная с «Исламским государством», — приводит ТАСС слова спикера американского оборонного ведомства.

29 августа военные США нанесли ракетный удар в Кабуле с помощью беспилотника.

Очевидцы сообщили о двух уничтоженных автомобилях и повреждённом здании. По данным CNN, погибли десять человек, в числе которых шестеро детей. Вместе с тем представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис сообщил о гибели семи детей на месте удара.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.