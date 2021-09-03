В НАТО призвали Россию вести себя «предсказуемо» в ходе учений
- Reuters
Она отметила, что все страны вправе тренировать свои вооружённые силы, однако необходимо соблюдать обязательства по транспарентности.
«Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами», — цитирует Лунгеску РИА Новости.
По её словам, это важно для снижения рисков и во избежание любых инцидентов.
Ранее в российском Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» будут носить оборонительный характер.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что они проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных ВС.
Манёвры пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.