В НАТО призвали Россию вести себя «предсказуемо» в ходе учений

НАТО с связи с учениями «Запад-2021» призывает Россию и Белоруссию действовать предсказуемо, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Она отметила, что все страны вправе тренировать свои вооружённые силы, однако необходимо соблюдать обязательства по транспарентности.

«Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами», — цитирует Лунгеску РИА Новости.

По её словам, это важно для снижения рисков и во избежание любых инцидентов.

Ранее в российском Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» будут носить оборонительный характер.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что они проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных ВС.

Манёвры пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.