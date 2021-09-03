В НАТО призвали Россию вести себя «предсказуемо» в ходе учений

Короткая ссылка
НАТО с связи с учениями «Запад-2021» призывает Россию и Белоруссию действовать предсказуемо, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
В НАТО призвали Россию вести себя «предсказуемо» в ходе учений
  • Reuters

Она отметила, что все страны вправе тренировать свои вооружённые силы, однако необходимо соблюдать обязательства по транспарентности.

«Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами», — цитирует Лунгеску РИА Новости.

По её словам, это важно для снижения рисков и во избежание любых инцидентов.

Ранее в российском Минобороны заявили, что учения «Запад-2021» будут носить оборонительный характер.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что они проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных ВС.

Манёвры пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить