Афганские женщины вышли на митинг у президентского дворца в Кабуле
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Участницы акции протеста требуют обеспечить женщинам доступное образование, право на возвращение на рабочие места и роль в управлении страной.
По информации агентства, это уже второй раз, когда женщины Афганистана выходят на акцию протеста после захвата власти в стране талибами. Ранее похожий митинг состоялся в Герате.
Исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани ранее заявил, что новая система образования предполагает раздельное обучение для студентов и студенток в стране.
Госдепартамент США в августе опубликовал заявление, в котором призвал гарантировать защиту прав женщин и девочек, проживающих в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.