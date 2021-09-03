Афганские женщины вышли на митинг у президентского дворца в Кабуле

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Группа афганских женщин вышла на акцию протеста у президентского дворца в Кабуле, призывая членов радикального движения «Талибан»* к равноправию.
Афганские женщины вышли на митинг у президентского дворца в Кабуле
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Участницы акции протеста требуют обеспечить женщинам доступное образование, право на возвращение на рабочие места и роль в управлении страной.

По информации агентства, это уже второй раз, когда женщины Афганистана выходят на акцию протеста после захвата власти в стране талибами. Ранее похожий митинг состоялся в Герате.

Исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани ранее заявил, что новая система образования предполагает раздельное обучение для студентов и студенток в стране.

Госдепартамент США в августе опубликовал заявление, в котором призвал гарантировать защиту прав женщин и девочек, проживающих в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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