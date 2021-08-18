Госдеп США выразил обеспокоенность ситуацией с правами женщин в Афганистане

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал гарантировать защиту прав женщин и девочек, проживающих в Афганистане.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией с положением афганских женщин и девочек, их правами на образование, работу и свободу передвижения», — сказано в заявлении.

В документе содержится призыв к предотвращению любых форм дискриминации в отношении женщин.

Ранее сообщалось, что США смогут взаимодействовать с новыми властями Афганистана, если представители движения «Талибан»* будут соблюдать базовые права граждан страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.