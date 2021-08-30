В Афганистане студенты и студентки будут учиться раздельно
Об этом сообщает местный телеканал TOLOnews.
«Афганские девушки имеют право учиться, но они не могут учиться в одних классах с молодыми людьми», — рассказал Хаккани в рамках совещания по вопросам образования.
Он подчеркнул, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.
По словам нового и. о. министра, в скором времени в республике вновь начнут работать университеты.
Ранее Госдеп США выразил обеспокоенность ситуацией с правами женщин в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.