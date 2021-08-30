В Афганистане студенты и студентки будут учиться раздельно

Исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани заявил, что новая система образования предполагает раздельное обучение для студентов и студенток в стране.

Об этом сообщает местный телеканал TOLOnews.

«Афганские девушки имеют право учиться, но они не могут учиться в одних классах с молодыми людьми», — рассказал Хаккани в рамках совещания по вопросам образования.

Он подчеркнул, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

По словам нового и. о. министра, в скором времени в республике вновь начнут работать университеты.

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* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.