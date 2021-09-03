Боррель рассказал о формате взаимодействия ЕС и «Талибана»

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет контактировать с правительством Афганистана, которое сформируют представители радикального движения «Талибан»*, для поддержки населения страны.
Боррель рассказал о формате взаимодействия ЕС и «Талибана»
  • Reuters

Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД стран — членов сообщества, проходящей в столице Словении. 

«Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог», — приводит ТАСС слова Борреля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, которая произошла в Афганистане после вывода оттуда войск США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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