Боррель рассказал о формате взаимодействия ЕС и «Талибана»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет контактировать с правительством Афганистана, которое сформируют представители радикального движения «Талибан»*, для поддержки населения страны.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД стран — членов сообщества, проходящей в столице Словении.

«Чтобы поддерживать население Афганистана, мы должны взаимодействовать с новым правительством Афганистана, что не означает его политического признания. Это лишь оперативный диалог», — приводит ТАСС слова Борреля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, которая произошла в Афганистане после вывода оттуда войск США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.