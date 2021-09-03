Путин считает неправильным политизировать тему происхождения коронавируса

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Президент России Владимир Путин призвал не политизировать вопрос происхождения коронавируса.
Путин считает неправильным политизировать тему происхождения коронавируса
  • Reuters

Путин отметил необходимость узнать причины происхождения COVID-19.

«Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины», — сообщил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Российский лидер призвал делать выводы на основе объективных материалов.

Ранее Путин заявил, что вакцинация является лучшим инструментом борьбы с пандемией коронавируса.

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