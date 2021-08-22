Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для борьбы с пандемией

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Вакцинация является лучшим инструментом, чтобы побороть пандемию коронавируса. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин.
Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для борьбы с пандемией
  • РИА Новости

«Конечно, большой ущерб экономике и реальным доходам граждан нанесли так называемые локдауны, то есть остановка деятельности предприятий. В этой связи нам нужно сделать всё, чтобы пандемию побороть», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «самый лучший инструмент в этой борьбе — вакцинация».

Президент добавил, что речь идёт не только о конкретном человеке, «речь идёт обо всём населении страны, обо всех гражданах».

Ранее Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.

Виталий Зверев. микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН. в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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