Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для борьбы с пандемией
- РИА Новости
«Конечно, большой ущерб экономике и реальным доходам граждан нанесли так называемые локдауны, то есть остановка деятельности предприятий. В этой связи нам нужно сделать всё, чтобы пандемию побороть», — цитирует ТАСС Путина.
По его словам, «самый лучший инструмент в этой борьбе — вакцинация».
Президент добавил, что речь идёт не только о конкретном человеке, «речь идёт обо всём населении страны, обо всех гражданах».
Ранее Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.
Виталий Зверев. микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН. в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.