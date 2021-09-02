Глава МИД Чехии считает недальновидным отказываться от отношений с Россией

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Отношения Чехии и России после инцидента во Врбетице достигли критической точки, однако полный отказ от отношений с Москвой был бы недальновидным, считает чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.
Глава МИД Чехии считает недальновидным отказываться от отношений с Россией
  • © Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
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Такое мнение он выразил в своей статье для iDNES.

«Полный отказ от отношений с Россией, к которому призывает часть политического спектра, был бы недальновидным... Мы должны стремиться к восстановлению взаимоотношений. Хотя это будет длинная дистанция и, несомненно, тернистая», — считает министр.

14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что причиной включения этих стран в список стали враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы.

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