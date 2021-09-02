Захарова заявила, что слова пресс-секретаря Союза журналистов Германии касательно лицензии RT шокируют

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что комментарий пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера относительно отказа властей Люксембурга в оформлении лицензии на спутниковое вещание немецкой версии российского телеканала RT шокирует.

«Комментарий пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера относительно отказа властей Люксембурга в оформлении лицензии на спутниковое вещание немецкой версии российского телеканала RT шокирует. Речь идёт не о руководителе политической партии, у которой есть какая-то своя собственная исключительно политизированная повестка. Речь идёт не о подпольном лидере какого-то националистического движения. Речь идёт, повторю, о пресс-секретаре Союза журналистов Германии», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что Цернер «в противоречащей всем нормам профессиональной этики и элементарной порядочности манере приветствовал решение соседнего государства» отказать RT в оформлении лицензии.

Захарова подчеркнула, что в ходе своего выступления пресс-секретарь Союза журналистов Германии использовал такие выражения, как «победа для радиовещания, журналистики и всех телезрителей».

«Таким образом он, получается, как бы благословил очередной акт цензуры, наступление на свободу слова, на свободу выражения мнений в своей стране», — сказала официальный представитель МИД России.

Она отметила необходимость предоставления доказательств того, что данное СМИ не соответствует нормам, по которым должно работать. По её словам, это «не вопрос вкусовщины».

«Приведите конкретные факты, почему вам, как журналистам, не нравится телеканал RT. Может быть, потому что он популярнее многих СМИ, которые в ваш Союз журналистов входят? Банальная ревность? Надо уметь держать себя в руках», — заявила Захарова.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал, в котором говорилось, что немецкие официальные лица обсуждали, как не допустить начала вещания RT на немецком языке.

В настоящее время юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране. После этого будут приниматься решения о дальнейших действиях.