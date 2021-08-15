Юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание на немецком

Юристы RT изучают ответ Люксембурга по поводу вещания канала на немецком языке в этой стране. После этого будут приниматься решения о дальнейших действиях.

«Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают, после этого мы примем решение о дальнейших действиях. RT продолжит предоставлять немецкоязычной аудитории новостной контент — как делал это последние семь лет», — сообщили в RT.

1 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал издания Süddeutsche Zeitung, в котором говорится, что немецкие официальные лица обсуждали, как не допустить начало вещания RT на немецком языке.

По её словам, в Германии против RT DE развёрнута информационная война.