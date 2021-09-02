Дипломат Стараче заявил, что станет новым послом Италии в России

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Посол Италии в Японии Джорджио Стараче сообщил, что с 1 октября станет главой итальянского диппредставительства в России.

«Совсем скоро у меня будет новая миссия — я стал кандидатом на пост посла Италии в России. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве», — приводит ТАСС его слова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). 

Стараче отметил, что будет продолжать курс нынешнего главы итальянского посольства в Москве Паскуале Терраччано и «способствовать укреплению двусторонних отношений».

Ранее итальянский посол в России заявил о росте российского неэнергетического экспорта в Италию.

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