Дипломат Стараче заявил, что станет новым послом Италии в России

Посол Италии в Японии Джорджио Стараче сообщил, что с 1 октября станет главой итальянского диппредставительства в России.

«Совсем скоро у меня будет новая миссия — я стал кандидатом на пост посла Италии в России. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве», — приводит ТАСС его слова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Стараче отметил, что будет продолжать курс нынешнего главы итальянского посольства в Москве Паскуале Терраччано и «способствовать укреплению двусторонних отношений».

Ранее итальянский посол в России заявил о росте российского неэнергетического экспорта в Италию.