Дипломат Стараче заявил, что станет новым послом Италии в России
«Совсем скоро у меня будет новая миссия — я стал кандидатом на пост посла Италии в России. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве», — приводит ТАСС его слова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Стараче отметил, что будет продолжать курс нынешнего главы итальянского посольства в Москве Паскуале Терраччано и «способствовать укреплению двусторонних отношений».
Ранее итальянский посол в России заявил о росте российского неэнергетического экспорта в Италию.