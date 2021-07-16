Посол рассказал о росте неэнергетического экспорта России в Италию
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«Если говорить о российском экспорте в Италию, энергетическое сырьё всё ещё составляет 42% от общего объёма, но вес других видов продукции растёт», — приводит РИА Новости сообщение.
По словам Терраччано, рост экспорта наблюдается в секторе сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, древесины и металлургической промышленности.
Ранее НСН передавала, что московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию в I квартале 2021 года вырос более чем в 2,5 раза.