Посол рассказал о росте неэнергетического экспорта России в Италию

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано заявил о росте российского неэнергетического экспорта в Италию.

«Если говорить о российском экспорте в Италию, энергетическое сырьё всё ещё составляет 42% от общего объёма, но вес других видов продукции растёт», — приводит РИА Новости сообщение.

По словам Терраччано, рост экспорта наблюдается в секторе сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, древесины и металлургической промышленности.

Ранее НСН передавала, что московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию в I квартале 2021 года вырос более чем в 2,5 раза.