Четверть населения Латинской Америки полностью вакцинировано от COVID-19
«Три четверти жителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна до сих пор не были полностью привиты», — приводит ТАСС её слова.
Этьенн отметила, что большое число пациентов вынуждены ждать вакцину от COVID-19 в течение несколько месяцев.
В июне стало известно, что бразильское Национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».