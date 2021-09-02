Четверть населения Латинской Америки полностью вакцинировано от COVID-19

Директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьенн заявила, что лишь четверть населения Латинской Америки и Карибского бассейна прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

«Три четверти жителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна до сих пор не были полностью привиты», — приводит ТАСС её слова.

Этьенн отметила, что большое число пациентов вынуждены ждать вакцину от COVID-19 в течение несколько месяцев.

В июне стало известно, что бразильское Национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».