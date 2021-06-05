В Бразилии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
- Reuters
Национальный фармрегулятор предоставил разрешение на использование «Спутник V» в ряде штатов страны, сообщает пресс-служба разработчиков вакцины.
Отмечается, что предложено временно разрешить на исключительных условиях импорт данной вакцины.
«Спутник V» прибудет в Бразилию в июле», — написал в Twitter генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Бразилия стала 67-й страной, где разрешено использование этой вакцины.
Ранее Эквадор зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V».