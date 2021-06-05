В Бразилии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Короткая ссылка
Бразильское национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».
В Бразилии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
  • Reuters

Национальный фармрегулятор предоставил разрешение на использование «Спутник V» в ряде штатов страны, сообщает пресс-служба разработчиков вакцины.

Отмечается, что предложено временно разрешить на исключительных условиях импорт данной вакцины.

«Спутник V» прибудет в Бразилию в июле», — написал в Twitter генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Бразилия стала 67-й страной, где разрешено использование этой вакцины.

Ранее Эквадор зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить